Oorlog en leveringsketen drukken advertentie-inkomsten Twitter

De inkomsten van Twitter zijn in de eerste drie maanden van het jaar minder hard gegroeid dan in de voorgaande kwartalen. Het bedrijf merkte dat adverteerders door de oorlog in Oekraïne en problemen in de leveringsketen minder happig zijn om veel reclame te maken als ze artikelen mogelijk toch niet kunnen leveren. De inkomsten uit abonneediensten, zoals Twitter Blue, daalden zelfs met een derde.