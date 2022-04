Protest tegen Moderna en Pfizer vanwege vaccinongelijkheid

Bij de demonstraties in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India en Cambodja worden de farmaceuten ‘beschamend en hebzuchtig’ genoemd. In India en Cambodja hangen spandoeken bij belangrijke gebouwen en monumenten met de vraag om de recepten van de coronavaccins te delen. Die boodschap is ook te lezen op reclameborden in New York en Londen.

Donderdag vinden ook aandeelhoudersvergaderingen plaats van Pfizer in New York en Moderna in Boston. Via speakers buiten het kantoor worden audioboodschappen afgespeeld, waarin activisten woorden roepen zoals ‘shame’ (schaam je) en ‘greed’ (hebzucht). Ook verzamelen demonstranten zich buiten op de stoep met spandoeken.

Eigen formule

In Zuid-Afrika staan mensen bij een bedrijf dat een eigen formule maakte voor het mRNA-vaccin. Het land had Pfizer en Moderna eerder al om hulp gevraagd, maar kreeg dit niet. Door het lezen van de patenten van Moderna hebben wetenschappers nu een eerste versie van een eigen vaccin gemaakt.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering stelde een woordvoerder van Moderna dat het bedrijf het langetermijnprobleem van vaccinongelijkheid wil aanpakken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op de vergadering een voorstel ingediend om meer kennis te delen tussen fabrikanten van coronavaccins en armere landen. Op deze manier wil de WHO de productie van vaccins in de landen bevorderen. Moderna heeft investeerders gevraagd tegen de WHO-resolutie te stemmen, omdat het niet realistisch zou zijn.

Op de eigen website benadrukt Pfizer dat ‘eerlijke verdeling’ van de coronavaccins juist de ‘leidraad’ was. Het bedrijf heeft miljoenen doses geleverd aan COVAX, het vaccinatieprogramma om de coronavaccins ook in arme landen te verspreiden. Daarnaast kosten volgens Pfizer de vaccins in rijke landen meer geld dan de vaccinaties in lage- en middeninkomenslanden.