Gazprom verwacht kleine productiedaling nu EU minder gas wil

Gazprom rekent voor dit jaar op slechts een bescheiden daling van zijn gasproductie nu veel Europese landen de afhankelijkheid van Russisch gas willen verminderen. De onderneming is van plan dit jaar ruim 494 miljard kubieke meter van de fossiele brandstof te produceren. Dat zou een daling betekenen van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder toen Gazprom de hoogste gasproductie had in dertien jaar.

Het bedrijf is doorgaans vrij conservatief met het afgeven van verwachtingen. Evengoed is het bedrijf van plan zijn grote productieplannen in stand te houden, ook nu Europa werk maakt van het verminderen van de gasimport uit Rusland. Europa is voor circa een derde van zijn gasinvoer afhankelijk van Rusland. Vanwege de oorlog in Oekraïne willen landen dit niet meer. Tegen het einde van het jaar moet de afhankelijkheid van Russisch gas met twee derde zijn verminderd. Verschillende landen hebben al plannen ontvouwd waarin zij aangeven hoe ze hun energiebronnen diverser kunnen maken.

Vorige maand zorgde de Russische president Vladimir Poetin voor opschudding op de gasmarkt door gasbetalingen alleen nog maar in roebels te accepteren. Eerder deze week zette Gazprom de gasleveringen aan Polen en Bulgarije stop, omdat de twee landen weigerden aan de nieuwe betalingseis te voldoen. Rusland houdt de leveringen tegen tot het moment dat de landen wel akkoord gaan met de regeling, zei Gazprom.