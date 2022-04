Moderna vraagt toestemming voor coronavaccin voor jonge kinderen

Moderna zegt dat het eigen coronavaccin geschikt is voor gebruik bij kinderen tot 6 jaar. De farmaceut heeft de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten gevraagd om toestemming om het vaccin voor deze leeftijdsgroep in te zetten. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.

Het zou het eerste vaccin zijn dat geschikt is voor kinderen onder de 5 jaar. Het vaccin van Pfizer/BioNTech mag al gebruikt worden bij kinderen van 5 jaar en ouder, maar testen met het Pfizer-vaccin bij jongere kinderen wezen uit dat het vergeleken met volwassenen te weinig bescherming bood. Pfizer zette daarom de testen bij kinderen tussen de 2 en 4 jaar voort met een derde prik.

Volgens testresultaten die Moderna in maart publiceerde is het eigen vaccin veilig voor kinderen tot 6 jaar en zijn ze na vaccinatie even goed beschermd als volwassenen.