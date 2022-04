Turkse centrale bank verhoogt inflatieprognose tot 43 procent

De Turkse centrale bank heeft de inflatieverwachting voor het einde van het jaar verhoogd naar bijna 43 procent. In januari rekende de centrale bank nog op een stijging van het algemene prijspeil van ruim 23 procent aan het einde van 2022. De verhoging van de prognose is volgens de bank het gevolg van de sterk stijgende energiekosten en een verzwakking van de Turkse lira.

Turkije is voor een groot deel van zijn energie afhankelijk van import en Turkse bedrijven en huishoudens kampen met fors hogere kosten voor gas, wat de inflatie in het land aanjaagt en de koopkracht van de consumenten aantast. Ook eten wordt almaar duurder, mede door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In maart kwam de Turkse inflatie uit op maar liefst dik 61 procent. Dat is het hoogste niveau in twintig jaar.

Tijdens een persbijeenkomst in Ankara liet de centralebankpresident Sahap Kavcioglu donderdag weten dat de inflatie eind volgend jaar zal afnemen tot 12,9 procent en in 2024 op ongeveer 8,3 procent zal uitkomen. De officiële inflatiedoelstelling van de centrale bank is 5 procent, maar dat doel wordt al zo’n tien jaar niet meer bereikt.

Ondanks de hoge inflatie in het land hield de centrale bank de rente eerder deze maand ongewijzigd op 14 procent. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt namelijk, in tegenstelling tot de meerderheid van de economen, dat een hoge rente zorgt voor hoge prijzen en wil het liefst dat de rente wordt verlaagd. Volgens de algemeen gangbare economische theorie moet de rente echter worden verhoogd om de inflatie te bestrijden.