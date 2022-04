Vicepresident ECB: inflatie in eurozone bijna op piek

De inflatie in de eurozone nadert het hoogste punt en in de tweede helft van het jaar zal het leven weer minder snel duurder worden. Die verwachting heeft Luis de Guindos, de tweede man van de Europese Centrale Bank (ECB) uitgesproken. In maart kwam de inflatie in de eurozone uit op 7,4 procent op jaarbasis. Vrijdag komen de eerste cijfers over april naar buiten.