Poetin bedankt Turkije voor hulp bij gevangenenruil met VS

De Russische president Vladimir Poetin heeft Turkije bedankt voor zijn hulp bij een gevangenenruil met de Verenigde Staten. Dat gebeurde in een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, aldus diens kantoor.

De Turkse inlichtingendienst zou zijn bedankt voor de samenwerking bij en de toezicht op de ruil in Ankara. De gevangenen die werden geruild waren de Amerikaanse ex-marinier Trevor Reed en de Russische piloot Konstantin Jarosjenko. Eerder spraken de VS ook al dank uit aan Turkije.

Het opvallende aan de ruil is dat deze plaatsvond op een moment waarop de spanningen tussen de VS en Rusland flink zijn opgelopen vanwege de oorlog in Oekraïne. Erdogan zei aan de telefoon met Poetin dat de uitwisseling aantoont hoeveel waarde Turkije hecht aan vrede en zijn pogingen tussen Rusland en Oekraïne te bemiddelen.

Turkije onderhoudt goede banden met de regeringen in zowel Moskou als Kiev. Delegaties van de twee landen kwamen een paar keer in Turkije bijeen voor overleg over de Russische invasie. Turkse pogingen om een ontmoeting tussen Poetin en de Oekraïense president Volodimir Zelenski te regelen, hebben tot dusver niets opgeleverd.