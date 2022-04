OM gaat beweringen Johan Derksen onderzoeken

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de beweringen die Johan Derksen deed in het tv-programma Vandaag Inside. Hij zei dinsdag dat hij in de jaren 70 een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd - een dag later zwakte hij dat verhaal weer af. Derksen zelf spreekt van ‘een jeugdzonde’.

De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie heeft na deze uitlatingen besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. ‘Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is. Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen’, aldus het OM donderdag.

Het OM laat al weten dat rekening gehouden moet worden met verjaring, mocht er iets uit het onderzoek komen.

Zeer af te keuren

‘Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken’, meldt het OM in een toelichting.

Derksen onthulde dinsdag in Vandaag Inside een ‘jeugdzonde’ waarbij hij in zijn tijd als voetballer na een met drank overgoten stapavond een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achterliet met een kaars tussen de benen. Daarop ontstond woensdag veel commotie, omdat het voorval niet alleen door veel mensen als schokkend werd ervaren, maar er in de betreffende uitzending ook smakelijk om werd gelachen.

Woensdagavond nuanceerde Derksen het verhaal enigszins door in het SBS6-programma te stellen dat hij de vrouw in kwestie niet met de kaars had gepenetreerd, maar hem op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Ook verklaarde hij dat hij met de anekdote voornamelijk de tijdsgeest van de jaren 70 had willen neerzetten en zich er nu dan ook voor te schamen.