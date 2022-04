Gestage stijging in aantal Oekraïners in de opvang

De opvangcapaciteit voor Oekraïense vluchtelingen is gestaag verder gestegen. De gemeenten hebben nu plek voor 43.792 mensen, ruim 1400 meer dan maandag. Er worden 32.956 mensen opgevangen, een toename van bijna 1200. Het aantal lege bedden blijft dus ongeveer gelijk.

De veiligheidsregio’s hebben zich ten doel gesteld om 50.000 Oekraïense vluchtelingen te kunnen opvangen. Nu dat aantal in beeld komt, moeten ze zien of die capaciteit uit te breiden is tot 75.000. Momenteel staan 10.836 bedden leeg. Het kabinet vindt het vooral belangrijk dat die marge niet te ver slinkt.

Lang niet alle Oekraïners die in Nederland zijn, verblijven op een opvanglocatie van de gemeente. Er staan 47.930 mensen ingeschreven. Ongeveer een derde heeft dus elders onderdak gevonden. Ook kan het zijn dat in de gemeentelijke opvang mensen zitten die zich (nog) niet officieel hebben ingeschreven.