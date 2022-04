Stella Fietsen zet sponsoring Vandaag Inside per direct stop

E-bikespecialist Stella Fietsen zet de sponsoring van tv-programma Vandaag Inside per direct stop. "Hoewel Stella als e-bikefabrikant sport en beweging, waaronder voetbal, een warm hart toedraagt, distantieert het zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen", zegt het bedrijf in een reactie op de uitzending waarin voetbalanalist Johan Derksen seksueel grensoverschrijdend gedrag bekende.

Talpa Network, verantwoordelijk voor het programma, was donderdag niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.