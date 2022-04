TASS: 600.000 Russische banen in gevaar door vertrek bedrijven

Vanwege de westerse sancties tegen Rusland hebben grote bedrijven als bijvoorbeeld McDonald’s, Adidas en BMW de activiteiten in Rusland stilgelegd. Veel buitenlandse bedrijven betalen de lonen van Russisch personeel nog wel voor enige tijd door. Volgens de secretaris van regeringspartij Verenigd Rusland waren bedrijven uit ‘onvriendelijke landen’ voor het uitbreken van de oorlog goed voor ongeveer 2 miljoen arbeidsplaatsen. Hij vindt dat alles moet worden gedaan om arbeidsplaatsen van die werknemers te beschermen.

Uit onderzoek zou blijken dat inmiddels meer dan 750 buitenlandse bedrijven hun activiteiten in Rusland in meer of mindere mate hebben afgebouwd. De werkloosheid in Rusland lag in maart op 4,1 procent, wat het laagste niveau ooit was. Economen denken dat de werkloosheid dit jaar kan oplopen naar ruim 7 procent, wat voor het eerst in meer dan tien jaar zou zijn.

Naast de grote impact op de Russische arbeidsmarkt door de oorlog zal ook de economie van het land waarschijnlijk grote schade oplopen. Het Russische ministerie van Economische Zaken zei eerder deze week dat er dit jaar een krimp van wel meer dan 12 procent kan zijn.