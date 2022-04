Na orkaan in VS wordt naam Ida niet meer gebruikt bij stormen

Na de verwoestende en dodelijke orkaan Ida die vorig jaar de Verenigde Staten trof, heeft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) besloten de naam niet meer te gebruiken voor toekomstige stormen. Ida was de zwaarste storm van 2021 in de VS.

De naam Ida zou te pijnlijke herinneringen kunnen oproepen. De WMO vervangt de naam daarom voor Imani.

Ida kwam in augustus aan land bij de zuidelijke staat Louisiana. Vanaf daar trok de orkaan door de VS richting New York. Er waren grote overstromingen en grote delen van het land kwamen zonder stroom te zitten. Er kwamen 87 mensen om het leven en de schade was zo’n 65 miljard dollar.

De WMO geeft stormen en orkanen namen zodat ze makkelijker te herkennen zijn in waarschuwingen en het nieuws. De namen komen op een lijst te staan en worden op alfabetische volgorde aan stormen toegekend. De WMO hergebruikt de lijst elke zes jaar, tenzij namen eraf gehaald worden, zoals nu met Ida het geval is. Eerder zijn al 94 namen van de lijst gehaald, omdat de stormen te hevig waren.