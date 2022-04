NAVO-chef: Finland en Zweden kunnen snel en gerust toetreden

Finland en Zweden kunnen snel toetreden tot de NAVO als ze dat willen en zouden in afwachting daarvan niet hoeven vrezen voor hun veiligheid. Dan is al duidelijk dat die voor de NAVO-landen belangrijk is, zegt NAVO-baas Jens Stoltenberg.

Finland en Zweden willen door de dreiging van Rusland hun neutraliteit laten varen en vragen naar verwachting over een week of drie het lidmaatschap aan van de westerse militaire alliantie. De dertig huidige NAVO-landen zouden daarmee eind juni kunnen instemmen, waarna nog een paar maanden nodig zijn voor de zegen van hun parlementen.

In de wachtkamer kunnen Finland en Zweden nog geen beroep doen op de beroemde NAVO-afspraak dat ze een aanval op één als een aanval op allen beschouwen. Helsinki en Stockholm zoeken daarom naar manieren om hun veiligheid in de tussentijd te waarborgen.

‘Zo gauw we besluiten ze uit te nodigen, zenden we al een krachtige politieke boodschap uit dat de veiligheid van Finland en Zweden belangrijk is voor alle NAVO-bondgenoten’, zei Stoltenberg op bezoek in het Europees Parlement. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we methoden kunnen vinden om die interim-periode te overbruggen op een manier die goed genoeg is en werkt voor zowel Zweden als Finland.’