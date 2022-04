TotalEnergies verkoopt meer lng door onzekerheid Russisch gas

Het Franse olie- en gasbedrijf TotalEnergies heeft veel geld verdiend door de sterk gestegen prijzen van olie en gas. Die gingen het afgelopen kwartaal verder omhoog door de Russische inval in Oekraïne. Hoewel TotalEnergies iets minder fossiele brandstoffen produceerde, verkocht het wel een derde meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Daar is meer vraag naar nu met name Europese landen af willen van Russisch gas.