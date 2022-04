VN-chef hekelt ‘absurde’ oorlog op bezoek in Oekraïne

VN-chef António Guterres heeft tijdens een bezoek aan Borodjanka, ten noordwesten van Kiev, scherpe kritiek geuit op de Russische aanval op Oekraïne. ‘Een oorlog in de 21e eeuw is een absurditeit, geen enkele oorlog is aanvaardbaar in de 21e eeuw’, zei de secretaris-generaal in een van de plaatsen waar Oekraïners de Russen beschuldigen van oorlogsmisdaden gedurende hun bezetting.

Guterres, die woensdag in Kiev arriveerde voor zijn eerste bezoek aan Oekraïne sinds het begin van het conflict, sprak terwijl hij in puin geschoten huizen aanschouwde. ‘Ik stel me mijn familie voor in een van deze huizen, ik zie mijn kleindochters in paniek rennen.’

Guterres bezoekt ook nog Irpin en Boetsja, eveneens plaatsen waar de Oekraïense bevolking onder de Russische agressie heeft geleden. Daarna spreekt hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski en buitenlandminister Dmitro Koeleba.

De VN-topman was eerder deze week in Moskou voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin. Hij probeert een weg naar vrede te zoeken en humanitaire ondersteuning en evacuaties van burgers uit met name Marioepol te bevorderen.