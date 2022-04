WUR: vogelgriep Gelderse Vallei lijkt verspreid tussen bedrijven

De vogelgriep die de afgelopen twee weken pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei teisterde, lijkt verspreid tussen de bedrijven onderling. Waarschijnlijk zijn eerst twee bedrijven in het gebied besmet geraakt door wilde vogels, waarna het virus zich naar andere plekken in het gebied kon verplaatsen, wijst onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research uit.