Zweedse economie gekrompen, inflatie wordt merkbaar

De economie van Zweden is in het eerste kwartaal van dit jaar gekrompen. Het Scandinavische land merkt dat de inflatie aan de koopkracht van de Zweden begint te knagen. Daarnaast is het sentiment onder consumenten minder als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het bruto binnenlands product daalde in het eerste kwartaal met 0,4 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, volgens voorlopige gegevens van het Zweedse bureau voor de statistiek.

Zweedse consumenten worden momenteel geconfronteerd met de grootste prijsstijgingen in meer dan drie decennia. De hoge inflatie heeft ook geleid tot een verschuiving in het beleid van de centrale bank. De Riksbank is afgestapt van zijn plannen om de beleidsrente tot 2024 op nul te houden. Met die houding was de Zweedse centrale bank toch al een buitenbeentje in vergelijking met toezichthouders in andere landen. Nu bereiden ook de Zweden snellere renteverhogingen voor.

Na een verrassend sterk herstel in 2021 werd begin dit jaar een groeivertraging verwacht. Dat kwam onder andere door een nieuwe golf van corona-infecties. Daarnaast zijn er wereldwijde beperkingen in de toeleveringsketen. Ook de hogere prijzen temperden dus de groei.