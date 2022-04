Unilever na cijfers in middelpunt belangstelling op beurs

Unilever staat donderdag in het middelpunt van de belangstelling op de beurs in Amsterdam. Het levensmiddelenconcern achter merken als Dove, Knorr en Ben & Jerry’s wist de omzet afgelopen kwartaal op te krikken door de prijzen voor consumenten te verhogen. Zo probeert Unilever de sterk gestegen grondstofkosten door de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden. Beleggers verwerken de resultaten van meerdere grote bedrijven en houden ook ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en de gaslevering uit Rusland scherp in de gaten.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW) opende eveneens de boeken. De eigenaar van onder andere winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam merkt een duidelijk herstel uit de coronacrisis. Dat geldt zowel bij de eigen huurinkomsten als bij de verkopen van winkels die panden van het vastgoedfonds huren.

Op het Damrak weten meer bedrijven de aandacht op zich gericht. Zo heeft Shell via een dochterbedrijf in Brazilië een groot belang gekocht in het een olie- en gasveld. Shell was al betrokken bij het zogeheten Atapu-veld. Voor de uitbreiding van de deelneming betaalt het concern 1,1 miljard dollar aan zijn Braziliaanse branchegenoot Petrobras. Ook waren er cijfers van telecomconcern VEON en biotechbedrijf Vivoryon.

Chipgerelateerde fondsen

Door sterke vooruitzichten bij het Amerikaanse chipconcern Qualcomm na de slotbel op Wall Street, gaat de aandacht daarnaast naar chipgerelateerde fondsen als Besi en ASML. Elders in Europa kunnen beleggers zich onder meer buigen over de resultaten van de Deense brouwer Carlsberg, de Belgische bioscoopketen Kinepolis en het Duitse maaltijdboxenbedrijf HelloFresh. Verder heeft het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies laten weten bijna 3,9 miljard euro af te schrijven op een gasproject in Rusland.

De AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. De andere Europese beursgraadmeters lijken ook met winsten te openen. De graadmeters op Wall Street gingen woensdag ook al met overwegend kleine plussen de handel uit. Op de belangrijkste beurzen in Azië was de stemming eveneens positief.

De olieprijzen gaan opnieuw omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 100,99 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 104,13 dollar per vat. De euro was 1,0515 dollar waard, tegen 1,0551 dollar bij het slot van de beurzen op woensdag.