Beleggers schrikken van invallen justitie bij automaker Suzuki

Autofabrikant Suzuki was donderdag een opvallende verliezer op de beurs in Japan. Beleggers schrokken van het nieuws dat de Duitse justitie invallen heeft gedaan bij het Japanse bedrijf in verband met het vermeende gebruik van sjoemelapparatuur voor dieselwagens. Verder werd op de aandelenmarkt in Tokio onder meer een rentebesluit verwerkt van de Japanse centrale bank.

De beurswaarde van Suzuki kelderde tussentijds tot wel 7 procent, later nam de schrik wel af. In de loop van de sessie liep het koersverlies duidelijk terug, al sloot het aandeel toch licht in de min. De in Europa gemonteerde apparatuur in de wagens van Suzuki zou ervoor zorgen dat de stikstofoxide-emissies lager lijken dan ze in werkelijkheid zijn, om zo aan uitstootnormen van de Europese Unie te voldoen.

De centrale bank van Japan heeft besloten om niet te sleutelen aan de rente, ondanks dat veel andere centrale banken de laatste tijd wel hun beleid bijstellen om de wereldwijd oplopende inflatie te kunnen beteugelen. Dat de beleidsmakers in Japan zo’n stap niet nodig zouden vinden, werd eigenlijk wel verwacht door kenners. Toch veroorzaakte het rentebesluit een scherpe daling van de koers van de yen ten opzichte van de dollar. De yen bevindt zich momenteel op het laagste niveau sinds 2002.

Beleggers, die doorgaans niet zitten te wachten op hogere rentes, reageerden positief. De toonaangevende Nikkei-index in Tokio, ging 1,8 procent hoger de handel uit op 26.847,90 punten. Ook in Hongkong en Seoul zaten de belangrijkste beursgraadmeters in de lift. Samsung ging na het openen van de boeken wel 0,3 procent omlaag. De Zuid-Koreaanse elektronicagigant profiteerde volop van de sterke verkoop van smartphones en geheugenchips en voerde de winst flink op. Maar het bedrijf waarschuwde ook voor toekomstige risico’s als gevolg van de hoge inflatie en de geopolitieke onzekerheden.