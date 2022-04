Hogere verkoopprijzen helpen Unilever met dure grondstoffen

Levensmiddelen- en consumentengoederenconcern Unilever heeft in het eerste kwartaal de verkoopprijzen verder verhoogd om zo de sterk gestegen grondstofkosten door de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden. Daardoor zag het Britse bedrijf de omzet stijgen. Unilever denkt dat de kosten voor grondstoffen en materialen in de tweede helft van dit jaar hoger zullen uitvallen dan eerder geraamd.