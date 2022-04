Stemming ondernemers industrie verbetert ondanks oorlog Oekraïne

De stemming onder ondernemers in de Nederlandse industrie is in april wat verbeterd, ondanks de economische impact van de oorlog in Oekraïne. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn bedrijven vooral positiever geworden in hun verwachtingen voor de bedrijvigheid.

Het is bekend dat de Russische invasie van Oekraïne wereldwijd gevolgen heeft voor de prijzen en beschikbaarheid van materialen en grondstoffen. Ruim een derde van de ondernemers gaf in het onderzoek van het CBS aan belemmerd te worden door een tekort aan onder meer productiemiddelen. Dat aandeel is niet eerder zo hoog geweest.

Maar daar staat tegenover dat er al een tijd heel veel vraag is naar tal van producten. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen, is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. De groep producenten die te maken heeft met een sterke orderinstroom heeft daarbij de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt.

De graadmeter waarop het CBS zich baseert steeg van 8,7 in maart naar een score van 10,8 in april. Daarmee lag het producentenvertrouwen ruim boven het langjarig gemiddelde van 0,9. Maar de graadmeter was nog niet terug op het sterke niveau van een paar maanden terug. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november vorig jaar de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 een dieptepunt (-28,7).