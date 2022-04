Elon Musk grapt dat hij na Twitter ook Coca-Cola wel wil kopen

Zakenman Elon Musk grapt op Twitter dat hij na het inlijven van dat socialemediabedrijf een volgende slag zou willen slaan door Coca-Cola over te nemen. Dan zou hij bij dat frisdrankconcern cocaïne in het cola-recept kunnen laten terugkeren, verwijzend naar het originele recept van het drankje toen het in 1886 voor het eerst op de markt kwam.

De miljardair bereikte eerder deze week nog een overeenkomst over de overname van Twitter. Ook die deal deed hij om iets bij het bedrijf te kunnen bewerkstelligen. De Tesla-topman wil van Twitter een soort bastion voor de vrijheid van meningsuiting maken. Over de deal worden de laatste dagen ook veel grapjes gemaakt op sociale media. Musk zelf lijkt daar nu vrolijk aan mee te doen met de tweet: ‘Vervolgens koop ik Coca-Cola om de cocaïne er weer in te doen.’

Met de overname van Twitter is 44 miljard dollar gemoeid, een bedrag waarvoor Musk de financiering rond kon krijgen. Maar Coca-Cola is ook voor de rijkste man ter wereld waarschijnlijk iets te prijzig. De huidige beurswaarde bedraagt 284 miljard dollar, terwijl Musks eigen fortuin momenteel wordt geschat op zo’n 253 miljard dollar. Een groot deel van dat vermogen zit in aandelen en Musk heeft al het geld dus niet direct beschikbaar.

De ondernemer staat bekend als een fervent twitteraar en hij zegt op het platform ook wel eens dingen die hij beter niet kan zeggen. Dat heeft hem eerder ook in de problemen gebracht. Hij zorgde met tweets over autofabrikant Tesla voor grote koersschommelingen en beurstoezichthouder SEC heeft hem daarom gedwongen al zijn tweets te laten controleren door juristen voor hij ze plaatst. Ook moest hij een boete betalen omdat hij een paar jaar terug beleggers zou hebben misleid met tweets dat hij Tesla van de beurs wilde halen.