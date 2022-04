Trimbos: forse kostenbesparing bij verbetering mentale gezondheid

Een betere mentale gezondheid van Nederlanders kan tientallen miljoenen euro’s per jaar aan maatschappelijke kosten besparen. Het Trimbos-instituut becijferde dat het een besparing van 144 miljoen euro oplevert als de psychische gezondheid van een miljoen volwassenen met 5 procent verbetert. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat dit is berekend.