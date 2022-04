VN-topman Guterres ontmoet Zelenski in Kiev

VN-chef António Guterres spreekt in Kiev met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba. Het bezoek komt twee dagen na Guterres’ gesprek met de Russische president Vladimir Poetin in Moskou. De secretaris-generaal verkent de mogelijkheden voor vrede in de inmiddels ruim twee maanden durende oorlog.

Guterres kreeg in Moskou geen concrete toezeggingen. Hij liet na het bezoek weten dat de VN er alles aan willen doen om levens te redden in het door de Russen veroverde Marioepol. Een nog op te richten ‘humanitaire contactgroep’ zou de burgers die vastzitten in de Oekraïense havenstad moeten ontzetten. De Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken toonde wel bereidheid om samen te werken, maar verwierp het Oekraïense voorstel om in Marioepol zelf te overleggen.

Zelenski had vraagtekens bij de volgorde van de bestemmingen van Guterres. Hij had liever gezien dat de VN-chef eerst naar Kiev was gekomen.