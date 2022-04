Blik op grondstofkosten en prijsstijgingen bij cijfers Unilever

Levensmiddelen- en consumentengoederenconcern Unilever publiceert cijfers over het eerste kwartaal. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar hoe het bedrijf omgaat met de sterk gestegen grondstofkosten door de oorlog in Oekraïne en de wereldwijde toeleveringsproblemen.

Vorig jaar wist Unilever de sterkste omzetgroei te boeken in negen jaar, geholpen door prijsverhogingen van het bedrijf achter merken als Hellmann’s, Dove, Knorr en Ben & Jerry’s. In februari gaf Unilever aan dat de hoge grondstofprijzen in de eerste helft van dit jaar zouden aanhouden. Door de oorlog in Oekraïne zijn bepaalde producten zoals zonnebloemolie sterk in prijs gestegen, met zelfs tekorten. Mogelijk dat Unilever hierdoor hinder ondervindt bij de productie van bepaalde producten.

Unilever staat ook onder druk van verschillende aandeelhouders om de prestaties te verbeteren. In januari deed Unilever nog een mislukt bod van 50 miljard pond op de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK), die onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta maakt. Dat kwam op veel kritiek van de aandeelhouders te staan.

Het concern is verder gestopt met de handel met Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf verkoopt nog wel lokaal gemaakte producten, maar zei ook kritisch te zullen kijken naar deze activiteiten.