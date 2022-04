Zelenski focust in toespraak op wederopbouw Oekraïne na de oorlog

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in zijn gebruikelijke videoboodschap de blik op de toekomst gericht. In de nacht van woensdag op donderdag maakte hij bekend welke plannen zijn regering heeft voor wanneer de oorlog is afgelopen. Er moet onder meer huisvesting komen voor alle politieagenten, militairen en andere rijksambtenaren.

Zelenski vraagt lagere overheden alvast een inventarisatie te maken van beschadigde gebouwen en infrastructuur, zodat de wederopbouw snel kan beginnen. ‘Niet alleen willen we alles herstellen wat door de bezetters is verwoest, we willen ook oude problemen aanpakken’, stelt de Oekraïense president.

In zijn toespraak prijst de president ook het verzet van Oekraïners in het zuiden van het land. Hij doelt op de inwoners van het bezette Cherson die met Oekraïense vlaggen de straat op zijn gegaan. ‘Des te sterker onze weerstand nu is, des te sneller het normale leven weer terugkeert’, aldus Zelenski.