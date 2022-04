EU wil heffingen op Oekraïense goederen voor een jaar opschorten

De Europese Commissie heeft woensdag voorgesteld de invoerrechten op alle Oekraïense goederen die niet onder een vrijhandelsovereenkomst vallen met een jaar op te schorten. Daarmee wil Brussel de economie van het land dat in oorlog is met Rusland vooruit helpen.

De maatregelen zullen met name van toepassing zijn op groenten en fruit, waarvoor minimumprijzen gelden. Ook gelden ze voor landbouwproducten waarvoor quota’s gelden en bepaalde industriële goederen waarvoor de tarieven eind dit jaar geleidelijk zouden worden afgeschaft.

De regeling van geleidelijke afschaffing van heffingen komt voort uit de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Oekraïne uit 2016. Deze geldt voor onder andere meststoffen, aluminiumproducten en auto’s. De Europese Unie wil Oekraïne ook vrijstellen van maatregelen die de invoer van staal beperken. Ook de antidumpingheffingen die de EU momenteel oplegt aan Oekraïense stalen buizen en andere staalproducten zouden opgeheven moeten worden.

Voorstel

Het voorstel is woensdag besproken tussen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Laatstgenoemde sprak ook zijn dankbaarheid uit. Het voorstel moet nu worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen voordat deze in werking treedt.

‘Sinds het begin van de Russische agressie heeft de EU prioriteit gegeven aan het draaiend houden van de Oekraïense economie. Die is van cruciaal belang om Oekraïne te helpen deze oorlog te winnen en na de oorlog weer op eigen benen te staan’, aldus Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Handel.

Bilaterale handel

Vorig jaar bedroeg de bilaterale handel tussen de EU en Oekraïne meer dan 52 miljard euro. Dat betekende een verdubbeling ten opzichte van voor de vrijhandelsovereenkomst van 2016.

Nu de Oekraïense scheepvaart via de Zwarte Zee is afgesneden door de Russische marine, heeft de EU ook maatregelen genomen om het vervoer van Oekraïense goederen over land vooruit te helpen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de versoepeling van de voorwaarden waarop Oekraïense vrachtwagenchauffeurs toegang kunnen krijgen.