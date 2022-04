Derksen: commotie raakt me niet, ik draag de consequenties

De commotie over zijn ‘kaarsenverhaal’ raakt Johan Derksen nauwelijks. ‘Ik kan er goed tegen’, aldus de analist van Vandaag Inside in het voorstukje van het programma van woensdag. Derksen bekende dinsdagavond in de uitzending dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw gepenetreerd heeft met een kaars.