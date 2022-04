VS geven 670 miljoen dollar mondiale voedselhulp vanwege Oekraïne

De VS dragen 670 miljoen dollar (zo’n 634 miljoen euro) bij aan het geven van internationale voedselhulp in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne. Het bedrag komt uit de budgetten van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) en het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID), melden beide organisaties.

‘De niet-uitgelokte oorlog van Rusland tegen Oekraïne, een ander belangrijk exportland van landbouwproducten, drijft de voedsel- en energiekosten voor mensen over de hele wereld op’, zei de Amerikaanse minister van Landbouw, Tom Vilsack. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor ongeveer een kwart van de wereldwijde tarwe-export.

Het geld gaat naar voedseloperaties in Ethiopië, Kenia, Somalië, Soedan, Zuid-Soedan en Jemen.

Ook maakten de VS woensdag bekend meer dan 200 miljoen dollar (ongeveer 190 miljoen euro) aan hulp te verstrekken aan de Hoorn van Afrika, dat onder andere Kenia, Somalië en Ethiopië omvat. Dat geld is bedoeld om te helpen voorzien in de humanitaire noden aldaar, die het gevolg zijn van droogte en regionale conflicten, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.