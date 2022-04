Britse prins Andrew geen ereburger meer van stad York

De door een misbruikschandaal in opspraak geraakte Britse prins Andrew is geen ereburger meer van de Noord-Engelse stad York. De gemeenteraad heeft hem zijn ereburgerschap ontnomen.

Het unanieme besluit volgt op onthullingen over de rol van de tweede zoon van koningin Elizabeth II in een enorm misbruikschandaal waarbij de inmiddels overleden Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein betrokken was. Andrew had eerder al zijn militaire rangen en officiële taken voor de koninklijke familie moeten opgeven.

Midden februari kon Andrew een misbruikproces in de VS tegen zichzelf voorkomen met een schikking waarmee waarschijnlijk een miljoenenbedrag is gemoeid. Virginia Giuffre had hem ervan beschuldigd haar herhaaldelijk te hebben misbruikt toen ze 17 was. Andrew ontkende de beschuldigingen.