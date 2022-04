Oud-president Trump in beroep tegen 10.000 dollar dwangsom

De Amerikaanse ex-president Donald Trump is in beroep gegaan tegen het vonnis dat hem een dwangsom van 10.000 dollar per dag oplegt als hij zich niet houdt aan de eisen van de rechtbank.

Een Amerikaanse rechter in New York had Trump onlangs veroordeeld tot het betalen van 10.000 dollar voor elke dag dat hij weigert de rechtbank documenten te geven over zijn administratie en belastingen.

Justitie in New York wil weten of het familiebedrijf van de Trumps, The Trump Organization, fiscale fraude heeft gepleegd. Door tegen de dwangsom in beroep te gaan, hoeft Trump die niet te betalen, melden Amerikaanse media.

De openbaar aanklager, die van de Democratische partij is, vermoedt dat Trump op een ‘frauduleuze manier’ de waarde van vastgoed heeft ondergewaardeerd bij het vragen van leningen aan de bank en om minder belastingen te betalen. De Trump Organization zou misleidende verklaringen hebben afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York.

De Trumps noemen het onderzoek politiek gemotiveerd.