VN-chef Antonio Guterres aangekomen in Oekraïne

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties is in Kiev aangekomen voor zijn eerste bezoek aan Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari. De Portugees meldde zijn aankomst zelf via Twitter. Op dat platform zei hij in Oekraïne zijn ‘werk voor de uitbreiding van humanitaire ondersteuning en de bevordering van evacuaties uit gevechtszones’ te willen voortzetten.