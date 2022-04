Voice-advocaat: De Mol, bewijs in zaak-Derksen wat je waard bent

John de Mol kan in de zaak rond Johan Derksen bewijzen wat zijn voornemens om harder op te treden tegen seksueel wangedrag waard zijn. Dat stelt Sébas Diekstra, advocaat van een aantal slachtoffers in de Voice-zaak, woensdag in reactie op het verhaal van Derksen. Derksen vertelde dinsdag in het Talpa-programma Vandaag Inside dat hij vroeger, toen hij nog voetbalde, een dronken, bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd.