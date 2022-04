Huurinkomsten Unibail-Rodamco-Westfield naderen pre-crisisniveaus

Unibail-Rodamco-Westfield (URW), eigenaar van onder andere winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam, merkt een duidelijk herstel uit de coronacrisis. Dat geldt zowel bij de eigen huurinkomsten als bij de verkopen van winkels die panden van het vastgoedfonds huren.

URW-topman Jean-Marie Tritant, van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde fonds, spreekt in een toelichting op de eerstekwartaalcijfers van ‘goede prestaties’.

URW zag de huurinkomsten in de winkelcentra, waar het bedrijf het leeuwendeel van zijn inkomsten behaalt, in de eerste maanden van dit jaar met een derde stijgen. Bij kantoren ging het om een stijging van de huurinkomsten met 2 procent. Bij de congressen en tentoonstellingen was er nauwelijks verschil met een jaar eerder. De huurinkomsten van het bedrijf liggen met 93 procent bijna weer op het niveau van voor de crisis.

Herstel

Winkelbedrijven die panden huren van URW merken ook dat het herstel is ingezet. Volgens URW lagen de verkopen van winkels in het eerste kwartaal op 93 procent vergeleken met voor de crisis. In de maand maart was dit 95 procent.

URW merkt ook bij het afsluiten van huurcontracten het herstel uit de crisis. Het aantal overeenkomsten dat werd gesloten lag 6 procent boven het aantal contracten dat in dezelfde periode een jaar eerder werd gesloten. Daarbij pakken deals in doorsnee beter uit voor het vastgoedfonds.

Data

Verder meldde URW dat het in zijn winkelcentra meer munt wil slaan uit data over bezoekersaantallen en winkelbezoeken. Met die gegevens in de hand zal URW proberen om de effectiviteit van reclamecampagnes in winkelcentra beter inzichtelijk te maken.

URW maakte eerder bekend dat het zich volledig op Europa gaat richten. Dit jaar en volgend jaar moet het Amerikaanse vastgoed van de hand zijn gedaan.