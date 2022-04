Koninklijke DSM op Koningsdag bij duidelijke winnaars op Damrak

DSM, dat zich toelegt op voedselingrediënten en supplementen en het predicaat koninklijk heeft, sloot de sessie af met een winst van 2,5 procent. Daarmee was het overigens niet het best presterende fonds in de AEX. Die eer was weggelegd voor staalconcern ArcelorMittal dat 4,3 procent won. Ook betalingsbedrijf Adyen (plus 3 procent) presteerde net wat beter dan DSM. ING, dat ex-dividend noteerde, verloor dik 4 procent en was daarmee de sterkste daler.

Bij een aantal andere ‘koninklijke fondsen’ in Amsterdam was het beeld gemengd. Supermarktconcern Ahold Delhaize won 0,8 procent. Heineken verloor 1,5 procent van zijn beurswaarde. Koninklijke KPN (min 0,1 procent) en koninklijke Philips (min 0,9 procent) verloren ook. Olie- en gasconcern Shell (plus 0,7 procent) stond juist bij de winnaars. Door de verhuizing van het hoofdkantoor naar Londen verloor Shell onlangs zijn koninklijke stempel.

Slot

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie met een winst van 0,1 procent op 696,35 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 1037,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent. Handelaren verwerkten de eerdere stevige koersverliezen op Wall Street en de Russische beslissing om Polen en Bulgarije geen gas meer te leveren. Dat wordt gezien als een stevige escalatie door Moskou.

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, boekte meer winst dan verwacht, maar werd bijna 7 procent lager gezet in Frankfurt. De bank heeft zijn Russische kredietportefeuille afgelopen kwartaal verder afgebouwd. Mercedes-Benz steeg 1,2 procent dankzij sterke resultaten van het Duitse autoconcern. Sportmerk Puma verloor dik 2 procent ondanks een forse stijging van de omzet en winst.

De euro was 1,0551 dollar waard, tegen 1,0661 dollar een dag eerder, het laagste niveau in jaren. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 101,04 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 104,52 dollar per vat.