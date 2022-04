Korver: lachen om verhaal Derksen is normaliseren seksueel geweld

Advocaat Richard Korver is ontzet over de bekentenis die Johan Derksen dinsdagavond heeft gedaan in het SBS-programma Vandaag Inside. Derksen biechtte daarin op dat hij in het verleden een dronken, bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd en vervolgens is weggegaan.

‘Heel pijnlijk wat Derksen doet, maar misschien is het nog pijnlijker wat de omgeving doet: meelachen. Je ziet zelfs vrouwen in het publiek wat beschaamd meelachen. Je creëert zo een sfeer van: dat moeten we maar tolereren. Als dat de sfeer in het land is, dan is de openheid die door The Voice is ontstaan meteen weer verdwenen’, aldus Korver. De advocaat, die geregeld slachtoffers van seksueel geweld bijstaat, spreekt van ‘het normaliseren en ridiculiseren van seks met een onmachtige. Ik spréék die slachtoffers. Ze zeggen: meneer Korver, u denkt toch niet dat ik nog aangifte ga doen, moet je kijken hoe erover wordt gepraat!’

Overigens wijst hij erop dat in het geval van Derksen geen sprake zou zijn van verkrachting, ook al dacht de analist zelf van wel. Volgens Korver zou er in dit geval sprake zijn geweest van ‘seks met een onmachtige of bewusteloze’, een vergrijp dat kan worden bestraft met 8 jaar cel. Maar hij vermoedt dat deze kwestie zich een jaar of vijftig geleden heeft voorgedaan, waardoor die hoe dan ook is verjaard.

Seks met een onmachtige kan wel verjaren, verkrachting sinds 2013 niet meer. ‘Maar die verjaring is niet met terugwerkende kracht ingevoerd’, zegt Korver.