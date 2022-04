Moskou: Russische olieproductie kan dit jaar 17 procent dalen

‘De productie zal dalen. Met hoeveel? 17 procent. Mogelijk een beetje meer of een beetje minder’, vertelde Siluanov. Hij maakte niet duidelijk of die daling afgezet moet worden tegen de productieniveaus van begin dit jaar of die van het gemiddelde per jaar.

De precieze krimp zal afhangen van de buitenlandse vraag naar Russische vaten. ‘We weten nu niet welke landen ze zullen weigeren en welke niet,’ zei Siluanov. Hij voegde daar aan toe dat Rusland zich met de verkoop richt op landen die nog wel in Russische olie geïnteresseerd zijn.

Verschillende landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben al een ban tegen Russische olie ingesteld in een reactie op de invasie van Oekraïne. Door geen Russische olie meer te kopen wordt een belangrijke inkomstenbron van het Kremlin ingeperkt. Ook Europa overweegt een importverbod. Daartegenover vloeit er nog wel veel olie uit Rusland naar markten in Azië.

De Russische olieproductie vorig jaar bedroeg iets meer dan 524 miljoen ton, oftewel dik 10,5 miljoen vaten per dag. Als Siluanov het over jaargemiddelden had, zou een daling met 17 procent overeenkomen met een daling tot 435 miljoen ton, of ongeveer 8,74 miljoen vaten per dag. Dat is de laagste productie in bijna 20 jaar.