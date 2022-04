Ophef: Britse afgevaardigde kijkt porno in parlement

Een afgevaardigde van de Britse Conservatieve partij, waarvan wordt gemeld dat hij lid is van de regering, heeft in het Britse parlement naar porno gekeken op zijn smartphone. Een vrouwelijke collega die naast hem zat, heeft het voorval gemeld.

De man die waakt over de partijtucht van de Conservatieven kondigde een onderzoek aan naar het ‘volstrekt onaanvaardbare’ incident. Geschokte parlementsleden hebben gevraagd het bewuste parlementslid uit de fractie te gooien, melden Britse media verder.

Premier Boris Johnson benadrukte dat seksueel wangedrag aanleiding kan zijn voor ontslag: vrouwonvriendelijkheid heeft geen plaats in het parlement.

In het Britse parlement woedt deze dagen al een debat rond seksisme in de politiek. Zo beweren Conservatieve parlementsleden dat de plaatsvervangend leider van de Labour-partij van de oppositie, Angela Rayner, tijdens het wekelijkse vragenuurtje met de premier opzettelijk haar benen over elkaar slaat om hem af te leiden. Johnson uitte scherpe kritiek op de anonieme aantijgingen en sprak zijn steun uit voor Rayner.