Von der Leyen: Russisch gas met roebels kopen tegen sanctiebeleid

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt Europese importeurs van Russisch gas dat zij de EU-sancties schenden als zij hun aankopen in roebels betalen als contractueel is bepaald dat de rekening in euro’s of dollars moet worden voldaan. Volgens de Duitse is in 97 procent van de Europese gasleveringscontracten geen betaling in de Russische munt voorzien. Ze benadrukt dat Europese bedrijven niet moeten buigen voor Russische druk om in roebels te betalen.