Oprichter fonds Archegos opgepakt om beleggingsschandaal

De oprichter van het Amerikaanse investeringsfonds Archegos dat miljardenverliezen in de financiële sector veroorzaakte, is gearresteerd. Het fonds van de omstreden zakenman Bill Hwang deed risicovolle beleggingen en viel uiteindelijk om. Volgens openbaar aanklagers heeft Hwang zich schuldig gemaakt aan fraude en marktmanipulatie.

Behalve Hwang is ook de financieel bestuurder van Archegos, Patrick Halligan, in staat van beschuldiging gesteld. De Amerikaanse justitie beticht de twee ervan de waarde van de beleggingsportefeuille van Archegos via trucjes kunstmatig hoog te hebben gehouden. Het fonds pompte de waarde van zijn beleggingen zo op van 1,5 miljard dollar tot 35 miljard dollar, stellen de aanklagers. Het lukte Archegos lange tijd om de grote beleggingsposities verborgen te houden voor toezichthouders.

Archegos deed risicovolle beleggingen die voor een groot deel met geleend geld waren gefinancierd. Het fonds speculeerde hevig op een koersstijging van bepaalde aandelen, zoals die van mediabedrijf ViacomCBS. Toen deze stukken op de beurs juist minder waard werden, kon Archegos niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen bij banken. Die verkochten daarop massaal de aandelen die ze in onderpand hadden met verliezen die opliepen tot 10 miljard dollar. Onder andere de banken Credit Suisse en Nomura leden forse schade.

Archegos werd geleid door Bill Hwang. Hij was voor het debacle met Archegos al omstreden. Hij bekende in 2012 schuld aan verboden handel met voorkennis en schikte voor 44 miljoen dollar.