Rusland en Verenigde Staten ruilen gevangenen uit

Rusland heeft een Amerikaanse gevangene geruild voor een Rus die werd vastgehouden in de Verenigde Staten. De ruil vond woensdag plaats na een lang onderhandelingsproces, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou.

De Amerikaan, Trevor Reed, is een voormalige marinier die in 2019 schuldig werd bevonden aan het in levensgevaar brengen van twee agenten toen hij dronken was in Moskou. Hij kreeg negen jaar celstraf opgelegd. Zijn ouders hadden recentelijk een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden en vroegen het Witte Huis toen alles te doen om hun zoon terug te brengen.

Door Reed over te dragen aan de Amerikaanse autoriteiten, keert Konstantin Jarosjenko terug naar Rusland. De Russische piloot werd in 2010 door een Amerikaanse rechtbank tot twintig jaar cel veroordeeld vanwege drugssmokkel naar de VS. Zijn naam kwam eerder al in Russische media voorbij in berichten over een eventuele gevangenenruil met de Amerikanen.