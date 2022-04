KLM worstelt met koffers van thuisblijvers door staking

Die koffers moeten allemaal naar een thuisadres worden vervoerd vanaf Schiphol. ‘Dat is nog wel een klusje’, volgens de woordvoerster. Alle koffers die achter reizigers die intercontinentaal vlogen aan moesten worden gestuurd zijn inmiddels onderweg. Voor reizigers binnen Europa worden de laatste restjes met spoed weggewerkt.

Ook qua vluchten is alles weer op orde. Dinsdag moesten nog enkele transfervluchten via andere luchthavens worden geleid, maar dat hoeft nu ook niet meer. Ook is er nauwelijks vertraging meer op intercontinentale vluchten.