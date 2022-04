Talpa ‘schrikt’ van uitlatingen Johan Derksen, gaat in gesprek

Talpa zegt ‘enorm geschrokken’ te zijn van de recente uitlatingen van Johan Derksen. De analist onthulde dinsdagavond in Vandaag Inside dat hij in het verleden een bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd. Het mediabedrijf laat weten het als een ‘ernstige zaak’ te beschouwen en zo snel mogelijk met Derksen in gesprek te willen.

‘We zijn enorm geschrokken van de uitlatingen van Johan Derksen’, laat een woordvoerder van Talpa Network weten. ‘Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan.’

Derksen zei dinsdag tijdens een gesprek over een recente beschuldiging van ongepast gedrag aan het adres van SBS6-collega Johnny de Mol dat hij zelf ook weleens iets had gedaan waar hij later spijt van heeft gekregen. Als voorbeeld noemde hij het voorval met de kaars na een met drank overgoten stapavondje. Daarbij zou hij met een vriend een bewusteloze, dronken vrouw een kaars tussen de benen hebben gestoken en zijn vertrokken. ‘Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen’, zei Derksen. ‘Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting uitleggen’, zei de analist ook.

De uitspraak leidde op sociale media direct tot ophef en ook woensdag wordt er in andere media over doorgepraat. In het radioprogramma Spraakmakers van KRO-NCRV zei WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes dat Derksen met zijn verhaal aantoonde ‘geen enkele antenne’ te hebben.