Japanse premier wil meer kernenergie door stijgende energiekosten

Daarnaast zorgt een forse waardedaling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar ervoor dat de brandstof uit het buitenland, die veelal in dollars wordt afgerekend, nog duurder is voor de Japanners. ‘We moeten nadenken over kernenergie gezien de stijgende elektriciteits- en gasprijzen’, zei Kishida in een interview op de Japanse televisie. De premier benadrukte daarbij ‘geen concessies’ te doen op het gebied van veiligheid.

Kernenergie is een gevoelig onderwerp in Japan sinds de kernramp in Fukushima in 2011, die werd veroorzaakt door een tsunami. Sinds de ramp zijn er zeer strenge regels ingevoerd voor de herstart van kerncentrales. De regelgeving moet volgens Kishida echter efficiënter worden gemaakt om het proces van het herstarten van de Japanse reactoren die inactief zijn, te versnellen.

Versnelde herstart

Japanse beleidsmakers hebben eerder ook al opgeroepen tot een versnelde herstart van de nucleaire installaties. De publieke steun voor het gebruik van kernenergie is, mede door de sterk gestegen elektriciteitsprijzen, ook toegenomen.

Desondanks hebben de langdurige inspectieprocessen voor herstart van de kerncentrales, in combinatie met frequente rechtszaken die zijn aangespannen door tegenstanders van kernenergie, de inspanningen belemmerd om de inactieve reactoren weer online te krijgen. Van de 33 operationele reactoren die onder toezicht staan van de Japanse Nucleaire Regelgevende Autoriteit, zijn er slechts 10 opnieuw opgestart volgens de regels die sinds Fukushima zijn opgelegd.