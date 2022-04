Nog geen plannen voor ontmoeting Zelenski en Poetin

Een ontmoeting tussen de leiders van Oekraïne en Rusland lijkt nog steeds niet in zicht. De Oekraïense presidentieel adviseur Michailo Podoljak, hoofdonderhandelaar bij het vredesoverleg, zegt dat de landen daar nog geen overeenkomst over hebben bereikt.

In Kiev bestaat al langer de wens om direct met de Russische president Vladimir Poetin in gesprek te gaan. De Oekraïense president Volodimir Zelenski riep zaterdag nog op tot een overleg met Poetin om ‘een einde te maken aan de oorlog’. Turkije probeert deze ontmoeting als bemiddelaar te regelen.

Zelenski wilde voor de Russische invasie Poetin ook al ontmoeten, maar zijn pogingen waren tevergeefs. De Russische president eiste dat Zelenski het conflict met de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne zou oplossen. Ondanks druk van Rusland weigerden de Oekraïense autoriteiten in gesprek te gaan met de milities met wie zij sinds 2014 in een strijd zijn verwikkeld.