Duitsland maakt zich zorgen, maar ziet geen problemen gastoevoer

De Duitse regering maakt zich grote zorgen om het stoppen van gasleveringen van Rusland aan Polen en Bulgarije. De leveringszekerheid aan Duitsland is echter nog op orde, liet een woordvoerder van de Duitse economieminister Robert Habeck weten. ‘De gastoevoer is tot op heden op een stabiel niveau.’ Desondanks houdt Duitsland de gasstroom nauwlettend in de gaten.