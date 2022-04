Kosovo neemt buitenlandse gevangenen over van Denemarken

Denemarken heeft een akkoord getekend met Kosovo om vanaf 2023 tot 300 buitenlandse gevangenen naar het Balkanland te deporteren. De volgens het Deense ministerie van Justitie baanbrekende overeenkomst moet het gevangeniswezen in Denemarken ontlasten.

Het gaat om gevangenen die tegen het einde van hun straf Denemarken worden uitgezet. Zij komen dan terecht in een gevangenis in de plaats Gjilan, die wordt opgeknapt zodat de cellen vergelijkbaar zijn met die in Denemarken. Als de gedetineerden hun straf volledig hebben uitgediend worden ze teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Justitieminister Nick Haekkerup maakte de plannen om gevangenisruimte in Kosovo te huren eind vorig jaar bekend. Hij zei toen dat Denemarken zonder actie tegen 2025 duizend cellen tekort heeft. De gevangeniscapaciteit in eigen land wordt ook uitgebreid.

De parlementen van beide landen moeten nog wel hun zegen geven aan het plan.