Kleine demonstratie Republikeinen langs route koning

Een veertigtal aanhangers van Republiek (voorheen Republikeins Genootschap) hebben betoogd langs de route die koning Willem-Alexander en zijn gevolg liepen in Maastricht. Ze riepen leuzen als ‘Willem de Laatste’ en ‘Leve de republiek’ en zongen ‘Dag koning Willem, dag monarchie’ op de wijs van Dag Sinterklaasje.

Voorman Floris Müller was maar ten dele tevreden over het verloop van de demonstratie. Hij vindt dat hij door de gemeente Maastricht en de organisatie van Koningsdag is tegengewerkt: ‘Ze hebben geprobeerd ons driehoog achter weg te zetten. En op weg hiernaartoe ben ik door de politie meegenomen naar het Vrijthof, waar ik werd gefouilleerd en mijn mededemonstranten ook. Een deel van de 130 betogers die zich volgens de Republiek-voorzitter hadden aangemeld, kon het niet redden om op tijd op de demonstratieplek te zijn.

Müller zegt donderdag een klacht te zullen indienen bij de gemeente Maastricht. ‘Want demonstratierecht gaat boven de Algemene Plaatselijke Verordening of het draaiboek van het feestcomité’, zegt hij.

Republiek heeft naar eigen zeggen 25.000 volgers. Die willen af van ‘een ongekozen, onvrij en onverantwoordelijk staatshoofd’, omdat dat volgens hen niet past niet bij democratie. Ze zijn voor een parlementaire republiek, naar voorbeeld van onder meer Duitsland.