Duitse justitie doet inval bij Suzuki vanwege sjoemelapparatuur

De Duitse justitie heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in verband met het gebruik van sjoemelapparatuur voor dieselmotoren, die worden gebruikt in auto’s van de Japanse fabrikant Suzuki. De apparatuur zou ervoor zorgen dat de stikstofoxide-emissies lager lijken dan ze in werkelijkheid zijn, om zo aan uitstootnormen van de Europese Unie te voldoen.

De apparaten zouden zijn gemonteerd in de in Italië gebouwde dieselmotoren. De motoren werden later in een Hongaarse productiefabriek geassembleerd in verschillende modellen van de Japanse autofabrikant.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie van Frankfurt zijn de invallen gedaan om verschillende documenten, gegevens en correspondentie veilig te stellen. Deze informatie wordt door de justitiële autoriteiten verder onderzocht en geanalyseerd.

Gecoördineerde actie

Naast de huiszoekingen in Duitsland werden ook invallen uitgevoerd in Italië en Hongarije als onderdeel van een gecoördineerde actie van het Europese agentschap Eurojust, dat de samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten in de hele EU ondersteunt. Volgens de aanklagers heeft het onderzoek betrekking op personen die werken bij Suzuki, maar ook op personen bij de Frans-Italiaanse autogroep Stellantis en de Italiaanse maker van auto-onderdelen Marelli Group.

Suzuki, dat zijn Europese hoofdkantoor in Duitsland heeft, zou naar verluidt al vanaf 2018 op de hoogte zijn dat de dieselmotoren met de sjoemelapparaten zijn uitgerust. De toestellen werden door de Italiaanse motorproducent bij een andere Italiaanse leverancier ingekocht.