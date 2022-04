Heel erg druk in Maastricht tijdens Koningsdag, sfeer is goed

Het is ‘heel erg druk’ in Maastricht, de stad die koning Willem-Alexander bezoekt tijdens Koningsdag dit jaar. Problemen levert dat volgens een woordvoerder van de gemeente nog niet op

Ook een verslaggever van het ANP, die vlak achter het koninklijk paar loopt, beschrijft dat het behoorlijk druk is. ‘Achter de hekken is het enorm vol.’ De sfeer is wel goed. Zo juicht iedereen bij het passeren van de koninklijke familie. ‘En mensen zingen verjaardagsliedjes.’ Volgens de gemeente is er langs de route plek voor 23.000 mensen.